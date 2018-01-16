 فضيحة..باي باي البحث العلمي...عصابة تبيع البحوث الجامعية المنجزة وتنجز بحوث التخرج من الألف إلى الياء...وهذا هو الثمن! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎ | حوادث و حقوق

فيديو مؤلم..لحظة انتشال جثتي ضحيتي فاجعة الكارة‎

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..كسيدة خايبة بزاف بمارتيل+صور

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد وفاة سيدتين: شوفو شنو وقع في باب سبتة

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة قاصر بزايو حاول التسلل إلى حافلة في طريقها إلى أوروبا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

فضيحة..باي باي البحث العلمي...عصابة تبيع البحوث الجامعية المنجزة وتنجز بحوث التخرج من الألف إلى الياء...وهذا هو الثمن!

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 15:10 فضيحة..باي باي البحث العلمي...عصابة تبيع البحوث الجامعية المنجزة وتنجز بحوث التخرج من الألف إلى الياء...وهذا هو الثمن! | مجتمع
فضيحة..باي باي البحث العلمي...عصابة تبيع البحوث الجامعية المنجزة وتنجز بحوث التخرج من الألف إلى الياء...وهذا هو الثمن!
في ظل الانحدار الذي وصل إليه البحث العلمي...و''في زمن بيع وشري وكلشي بثمانو'' أصبحنا نشهد مظاهر الابتذال التي مست عددا من المجالات... لكن أن يصل العبث والابتذال والضحالة الفكرية والأخلاقية

شوف تيفي

في ظل الانحدار الذي وصل إليه البحث العلمي...و"في زمن بيع وشري وكلشي بثمانو" أصبحنا نشهد مظاهر الابتذال التي مست عددا من المجالات... لكن أن يصل العبث والابتذال والضحالة الفكرية والأخلاقية إلى مستوى الاتجار في البحوث الجامعية التي أنتجها طلبة باحثون في مختلف الكليات بالمغرب و دون علمهم، وعرضها للبيع بأثمنة تتراوح بين 700 و 1100 درهم فهذا ما لا يجب السكوت عنه...حيث تعمد عصابة لصوص البحوث الجامعة إلى تقديم خدماتها عبر الفايسبوك لطلبة مقدمين على بحوث التخرج في الدراسات الجامعية العليا، وتعرض حسب الصورة المرفقة بهذا الخبر، خدمات البيع والشراء للبحوث الجامعية، بل الأخطر من ذلك أن عصابة البحوث تقوم بإنجاز شتى البحوث الجامعية بالنيابة عن الطالب، شريطة أن يزودهم بعنوان البحث فقط، ثم ينجزون الباقي من الألف إلى الياء على نظام "الوورد" وفي ظرف لا يتعدى 20 يوما وبدون أخطاء وبمراجع موثوق بها، وإحالات صحيحة، حسب إعلان العصابة، حيث يترواح ثمن البحث بين 1300 درهم و 1600 درهم، حسب طبيعة البحث ومراجعه...بالتالي يمكن القول "باي باي" على البحث الجامعي مع طينة لصوص البحوث وطلبة كوبي كولي وجامعات لا تراقب البحوث المستأمنة عليها ولا جامعيين يحققون في طبيعة البحث وقدراة الطالب وكفاءاته..فالمنظومة الجامعية مع هذه الممارسات أصبحت منخورة، وإفلاس البحث العلمي هو شعار المرحلة جريا على المثل القائل "جري يا التاعس بسعد الناعس" و "كلها وثمنو" و "خدم يا الحمار وتخلص يا المسمار" لعلها شعارات بؤس المرحة بلا منازع!

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب البحث العلمي عصابة أبحاث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو مول سناك المتنقل ويكشف عن عربات تجارية جديدة | مجتمع

رئيس جماعة إفران يوضح حقيقة فيديو "مول سناك المتنقل" ويكشف عن عربات تجارية جديدة

مؤلم وبالصور..مسن كيعيش في حاوية أزبال بمدينة سلا | مجتمع

مؤلم وبالصور..مسن كيعيش في حاوية أزبال بمدينة سلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

من العيون..هذه قصة أصغر مجلس بلدي في المغرب

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى | خارج البلاطو

بالفيديو..الدارالبيضاء تحتضن منتدى للتسويق الترابي في نسخته الأولى

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : أحكام بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس‎

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه | خارج البلاطو

بالفيديو..الإعدام هو الموضوع اللي طغى على جلسة محاكمة الزفزافي و رفاقه

﻿

آخر المستجدات

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات | مجتمع
منذ 11 دقيقة

والي جهة الشرق: برنامج العمل الاستعجالي بجرادة يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد الرباط وسلا: ظاهرة مناخية ترعب ساكنة مدينة الجديدة

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب | ثقافة و فنون

يوسف عراب : أنا بمثابة الذراع اليمين للمغني الكونغولي « ميتر غيمس » عاشق المغرب

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش هادشي حرام ولا حلال؟‎ | مجتمع

مغربية اتصلب ببرنامج اماراتي..قالت ليهم جارتي تاتعطيني الماكلة لكن راجلها خدام تيبيع الشراب واش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.