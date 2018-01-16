فضيحة..باي باي البحث العلمي...عصابة تبيع البحوث الجامعية المنجزة وتنجز بحوث التخرج من الألف إلى الياء...وهذا هو الثمن! ﻿

في ظل الانحدار الذي وصل إليه البحث العلمي...و''في زمن بيع وشري وكلشي بثمانو'' أصبحنا نشهد مظاهر الابتذال التي مست عددا من المجالات... لكن أن يصل العبث والابتذال والضحالة الفكرية والأخلاقية

شوف تيفي

في ظل الانحدار الذي وصل إليه البحث العلمي...و"في زمن بيع وشري وكلشي بثمانو" أصبحنا نشهد مظاهر الابتذال التي مست عددا من المجالات... لكن أن يصل العبث والابتذال والضحالة الفكرية والأخلاقية إلى مستوى الاتجار في البحوث الجامعية التي أنتجها طلبة باحثون في مختلف الكليات بالمغرب و دون علمهم، وعرضها للبيع بأثمنة تتراوح بين 700 و 1100 درهم فهذا ما لا يجب السكوت عنه...حيث تعمد عصابة لصوص البحوث الجامعة إلى تقديم خدماتها عبر الفايسبوك لطلبة مقدمين على بحوث التخرج في الدراسات الجامعية العليا، وتعرض حسب الصورة المرفقة بهذا الخبر، خدمات البيع والشراء للبحوث الجامعية، بل الأخطر من ذلك أن عصابة البحوث تقوم بإنجاز شتى البحوث الجامعية بالنيابة عن الطالب، شريطة أن يزودهم بعنوان البحث فقط، ثم ينجزون الباقي من الألف إلى الياء على نظام "الوورد" وفي ظرف لا يتعدى 20 يوما وبدون أخطاء وبمراجع موثوق بها، وإحالات صحيحة، حسب إعلان العصابة، حيث يترواح ثمن البحث بين 1300 درهم و 1600 درهم، حسب طبيعة البحث ومراجعه...بالتالي يمكن القول "باي باي" على البحث الجامعي مع طينة لصوص البحوث وطلبة كوبي كولي وجامعات لا تراقب البحوث المستأمنة عليها ولا جامعيين يحققون في طبيعة البحث وقدراة الطالب وكفاءاته..فالمنظومة الجامعية مع هذه الممارسات أصبحت منخورة، وإفلاس البحث العلمي هو شعار المرحلة جريا على المثل القائل "جري يا التاعس بسعد الناعس" و "كلها وثمنو" و "خدم يا الحمار وتخلص يا المسمار" لعلها شعارات بؤس المرحة بلا منازع!