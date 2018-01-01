اعتقال مغربيتين بتركيا لهما علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

تمكنت الشرطة التركية، أمس الإثنين، من إيقاف مغربيتين، يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''صباح'' التركي.

"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة التركية، أمس الإثنين، من إيقاف مغربيتين، يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "صباح" التركي.

وأوضح الموقع ذاته أن المغربيتين تم اعتقالهما بمحافظة "هاتايآن كريخان"، بعد أن دخلتا إلى التراب التركي قادمتان من سوريا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 23 سنة وصديقتها البالغة من العمر 36 سنة.

وأشار ذات الموقع أن المغربيتين تم إيقافهما داخل سيارة وخلال تفتيشهما عثر بحوزتها على بطائق هوية وجوزات سفر وهواتف محمولة وأوراق نقدية.