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رونار حرم بنشرقي من الميركاتو الشتوي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 14:36 رونار حرم بنشرقي من الميركاتو الشتوي | سبور
رونار حرم بنشرقي من الميركاتو الشتوي
حرم هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أشرف بنشرقي مهاجم فريق الوداد الرياضي من تعاقده مع فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

" شوف سبور"

حرم هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أشرف بنشرقي مهاجم فريق الوداد الرياضي من تعاقده مع فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت تقارير إعلامية، أن سبب قرار رفض إدارة الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم برئاسة سعيد الناصيري يعود لرفض مدرب الأسود الفرنسي تعاقد اللاعب مع فريق يمارس بالدوريات الخليجية.

وذكرت ذات المصادر، أن مدرب المنتخب المغربي حذر مدرب منتخب المحليين السلامي من انتقال اللاعبين إلى الدوريات الخليجية، معتبرا أن تلك الخطوة ستكون كارثية في مسيرتهم الرياضية.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار أشرف بنشرقي

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