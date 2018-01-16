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بالصور..شوفو الحب: كاتبة بريطانية مشهورة تزوجت من طباخ مغربي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 14:34 بالصور..شوفو الحب: كاتبة بريطانية مشهورة تزوجت من طباخ مغربي | منوعات
بالصور..شوفو الحب: كاتبة بريطانية مشهورة تزوجت من طباخ مغربي
قصة حب من عالم آخر، أبطالها كاتبة بريطانية شهيرة ومواطن مغربي بسيط يعمل كطباخ بمنطقة تافراوت، قررا الزواج والعيش معا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''تليغراف'' نهاية الأسبوع المنصرم.

"شوف تيفي"

قصة حب من عالم آخر، أبطالها كاتبة بريطانية شهيرة ومواطن مغربي بسيط يعمل كطباخ بمنطقة تافراوت، قررا الزواج والعيش معا، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة "تليغراف" نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في كشفها عن تفاصيل قصة الحب، أن الكاتبة البريطانية جين جونسون سافرت إلى المغرب سنة 2005 لكتابة روايتها الجديدة عن جدها الذي عمل في بيع الرقيق، إلا أن الأقدار شاءت أن تلتقي بمغربي ستجمعها به علاقة حب كبيرة ستتحول إلى علاقة زواج رسمي.

و أكدت البريطانية "جون جونسون" بأنها تعرفت على عبد الكريم بعد أن قدم لها الطعام بأحد المطاعم بمنطقة الأطلس، وقد أعجبت به، وبالطريقة التي تبادلا بها معا النظرات، مشيرة إلى أن لقاء ثانيا جمع بينهما في السوق، حيث قام بمنحها قلادة حتى تحميها خلال رحلتها .

وأشارت جونسون في حوار لها مع الصحيفة على أنها لم تتمكن من نسيان عبد الكريم بالرغم من عودتها إلى وطنها الأم، لتسارع إلى العودة لمنطقة تافراوت، حيث قررت الزواج به وتعلم الأمازيغية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصحيفة البريطانية منطقة الأطلس الزواج

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