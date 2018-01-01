عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور ﻿

علم لدى السلطات المحلية بإقليم الناظور أن شخصا كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالعروي بتهمة ممارسة العنف ضد زوجته، وضع حدا لحياته شنقا يومه الثلاثاء بمقر هذه الوحدة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بإقليم الناظور أن شخصا كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالعروي بتهمة ممارسة العنف ضد زوجته، وضع حدا لحياته شنقا يومه الثلاثاء بمقر هذه الوحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر وضع حدا لحياته شنقا بواسطة قميصه الذي ربطه إلى القضبان الحديدية لباب غرفة الأمن. وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحساني بالناظور لإجراء التشريح الطبي.

وخلص ذات المصدر إلى أنه تم إشعار السلطات الإدارية والقضائية المختصة، كما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.