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بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 13:34 سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0
سار.. الإنترنت فابور+صورة
تستعد شركة ''كويكا'' المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، إلى إطلاق ''إنترنت مجاني'' في عدد من الدول، من بينها دولة عربية وإفريقية.

"شوف تيفي"

 تستعد شركة "كويكا" المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، إلى إطلاق "إنترنت مجاني" في عدد من الدول، من بينها دولة عربية وإفريقية.

وحسب وكالة "سبوتينك" فقد أشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن الشركة المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، تجهز لإطلاق خدمة إنترنت فضائي مجاني، في الربع الثاني من عام 2018، وقد قالت "كويكا" إن خدماتها المجانية، سيتم توصيلها بعدد من الدول النامية، وأبرزهم العراق وأفغانستان، ومعظم دول قارة أفريقيا.

 وأكدت الوكالة أن الشركة، ستقدم تلك الخدمات للدول، التي تعاني من البنية التحتية، بالأخص في المناطق الريفية، ما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي فيها أمرا غير ممكن لمعظم الناس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دول عربية الأقمار الصناعية

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