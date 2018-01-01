حسبان يصدم كلا من ياجور وشاكير ﻿

أخرت إدارة الرجاء البيضاوي لكرة القدم مناقشة عرض انتقال المهاجم محسن ياجور إلى نهاية الموسم الكروي الجاري وبرر سعيد حسبان رئيس النادي قرار إرجاء البث في قرار رحيل اللاعب لحاجة النادي إلى خدماته في

شوف سبور

أخرت إدارة الرجاء البيضاوي لكرة القدم مناقشة عرض انتقال المهاجم محسن ياجور إلى نهاية الموسم الكروي الجاري وبرر سعيد حسبان رئيس النادي قرار إرجاء البث في قرار رحيل اللاعب لحاجة النادي إلى خدماته في إياب البطولة خصوصا أن فترة الانتقالات الشتوية باتت على نهايتها.

وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها ليومه الثلاثاء، فإن محسن ياجور تلقى عرضا من النادي الأهلي القطري وهو ثاني عرض يتلقاه اللاعب في هذا الموسم، إذ سبق لناديه الأسبق الخور القطري أن طلب التعاقد معه لكن مفاوضات الطرفين لم تنته إلى أي اتفاق.

ومن جهته، توصل عبد الرحيم شاكير بعرض للعب لقطر القطري غير أن إدارة النادي تتجه إلى رفض هذا العرض لنفس الأسباب.