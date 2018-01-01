بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب ﻿

بعد يوم على تحرير سعر الصرف من خلال تعويم الدرهم، وصل سعر بيع الأورو يومه الثلاثاء إلى حوالي 12،5 درهما .

شــــوف تيفي:

بعد يوم على تحرير سعر الصرف من خلال تعويم الدرهم، وصل سعر بيع الأورو يومه الثلاثاء إلى حوالي 12،5 درهما .

من جهتها كشفت يومية الصباح من خلال المتعاملين في قطاع الصرف أن إقبالا غير مسبوق عن شراء عملية اليورو طيلة يوم الإثنين جعل سعر العملة يعرف ارتفاعا ملحوظا فبعدما أن كان ثمن شراء اليورو يوم الخميس الماضي أي قبل إعلان الحكومة عن قرارها بتعويم الدرهم، لا يتجاوز 11,17 درهما وصل صباح يوم الإثنين إلى 11,75 درهما لدى القطاع غير الهيكل أي لدى تجار العملات بالبزارات، وحسب المهتمين فإن ذلك راجع إلى معطيات العرض والطلب في السوق.

للإشارة فإن قرار تحرير سعر صرف الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ يوم 15 يناير الجاري الذي اتخذته الحكومة كان محط العديد من التخوفات تشير إلى ارتفاع محتمل في اسعار الواردات، أمام تراجع قيمة الدرهم وهو ما جعل العديد من المضاربين في العملة يقبلون على شراء العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار، وهو نفس المشهد الذي حدث خلال الصيف الماضي وجعل الحكومة تتراجع عن تنفيذ القرار في حينه.