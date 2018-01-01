 بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 12:23 بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد
بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب
بعد يوم على تحرير سعر الصرف من خلال تعويم الدرهم، وصل سعر بيع الأورو يومه الثلاثاء إلى حوالي 12،5 درهما .

 شــــوف تيفي:

بعد يوم على تحرير سعر الصرف من خلال تعويم الدرهم، وصل سعر بيع الأورو يومه الثلاثاء إلى حوالي 12،5 درهما .

 من جهتها كشفت يومية الصباح من خلال المتعاملين في قطاع الصرف أن إقبالا غير مسبوق عن شراء عملية اليورو طيلة يوم الإثنين جعل سعر العملة يعرف ارتفاعا ملحوظا فبعدما أن كان ثمن شراء اليورو يوم الخميس الماضي أي قبل إعلان الحكومة عن قرارها بتعويم الدرهم، لا يتجاوز 11,17 درهما وصل صباح يوم الإثنين إلى 11,75 درهما لدى القطاع غير الهيكل أي لدى تجار العملات بالبزارات، وحسب المهتمين فإن ذلك راجع إلى معطيات العرض والطلب في السوق.

 للإشارة فإن قرار تحرير سعر صرف الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ يوم 15 يناير الجاري الذي اتخذته الحكومة كان محط العديد من التخوفات تشير إلى ارتفاع محتمل في اسعار الواردات، أمام تراجع قيمة الدرهم وهو ما جعل العديد من المضاربين في العملة يقبلون على شراء العملات الأجنبية خاصة اليورو والدولار، وهو نفس المشهد الذي حدث خلال الصيف الماضي وجعل الحكومة تتراجع عن تنفيذ القرار في حينه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الدرهم تعيم الأورو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

في غضون أقل من شهرين على إطلاقه.. هاتف أوبو إف 5 يحقق نجاحا باهرا | اقتصاد

في غضون أقل من شهرين على إطلاقه.. هاتف أوبو ''إف 5'' يحقق نجاحا باهرا

بالصورة..بعد تحرير الدرهم..شوفو شحال دايرة العملات الأجنبية اليوم | اقتصاد

بالصورة..بعد تحرير الدرهم..شوفو شحال دايرة العملات الأجنبية اليوم

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة | اقتصاد

التعاون بين المغرب ورابطة الآسيان.. تموقع استراتيجي في فضاء اقتصادي يتيح تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها | واش فراسك
منذ 15 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة واد سبو | روبورتاج

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة ''واد سبو''

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي | روبورتاج

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي

البابوش..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم | بــووز

''البابوش''..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.