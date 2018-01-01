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بعد الانتقادات التي طالته.. شقيقة رونالدو تدافع عنه وهذا ماقالت عنه

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 12:15 بعد الانتقادات التي طالته.. شقيقة رونالدو تدافع عنه وهذا ماقالت عنه | سبور
بعد الانتقادات التي طالته.. شقيقة رونالدو تدافع عنه وهذا ماقالت عنه
بعدما تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة من الانتقادات هذا الموسم بعد عدم تمكنُه من تسجيل العديد من الأهداف في الليغا الإسبانية، دخلت كاتيا أفيرو، شقيقته على الخط لتدافع عنه مساء أمس

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 بعدما تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة من الانتقادات هذا الموسم بعد عدم تمكنُه من تسجيل العديد من الأهداف في الليغا الإسبانية، دخلت كاتيا أفيرو، شقيقته على الخط لتدافع عنه مساء أمس الإثنين.

 وأمام هذا الأمر، نشرت كاتيا صورة لشقيقها كريستيانو عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام أرفقتها بتدوينة قالت فيها « عندما كنت تبلغ من العمر 12 عامًا أغرورقت عيناك بالدموع وكنت مجرد صبي في ماديرا، وبعد أقل من خمس سنوات كنت تلعب في الفريق الأول لسبورتينغ لشبونة وعند خوضك لأول مباراة مع الفريق قالوا عنك لاعبًا ماهرًا».

وأضافت شقيقة الدون « بعد ذلك تعاقدت مع مانشستر يونايتد، وعندما وصلت هناك قالوا عنك موهبة واعدة، وفي ستة مواسم سجلت 118 هدفًا، وبعدما انتقلت لريال مدريد، قالوا إنك انضممت من أجل بيع القمصان، لكنك سجلت 422 هدفًا في 418 مباراة، وحققت كل الأرقام الممكنة في النادي، وها أنت اليوم حصدت خمس كرات ذهبية بعدما قالوا أنك لن تحصد إلا واحدة ».

 واختتمت: « والآن بعد عدم تسجيلك للأهداف في عدد من المباريات يقولون إنك انتهيت، لا تقلق سوف يصفقون لك عندما تسجل الأهداف، لن يتركوك ».

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سبور شوف تيفي كريستيانو رونالدو إسبانيا ريال مدريد

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