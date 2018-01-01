هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع.

ومن المرتقب مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات أو زخات مطرية متفرقة أحيانا رعدية فوق الشمال- الشرقي للأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير والسفوح الشرقية.

وستهم بعض الكتل الضبابية المحلية جوار السواحل وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية إلى شمالية- شرقية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 و02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، ومابين 03 و08 درجات شمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، ومنطقة طنجة، واللوكوس، والغرب، والشاوية، ودكالة، والسهول الداخلية، ومابين 08 و14 درجة بعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح مابين 03 و08 بالمرتفعات وما بين 08 و13 درجة بالهضاب العليا الشرقية ومابين 13 و18 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب-الشرقي، والسهول الغربية للأطلس، والسهول والسواحل المحيطية، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية والريف، ومابين 18 و24 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والعرائش، وقويا إلى جد قوي الهيجان مابين كاب غير وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.