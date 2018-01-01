 هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 11:28 هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع
هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأربعاء، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا مع تكون صقيع.

ومن المرتقب مرور سحب كثيفة قد تعطي قطرات أو زخات مطرية متفرقة أحيانا رعدية فوق الشمال- الشرقي للأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير والسفوح الشرقية.

وستهم بعض الكتل الضبابية المحلية جوار السواحل وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة شمالية إلى شمالية- شرقية على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 و02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، ومابين 03 و08 درجات شمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، ومنطقة طنجة، واللوكوس، والغرب، والشاوية، ودكالة، والسهول الداخلية، ومابين 08 و14 درجة بعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح مابين 03 و08 بالمرتفعات وما بين 08 و13 درجة بالهضاب العليا الشرقية ومابين 13 و18 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب-الشرقي، والسهول الغربية للأطلس، والسهول والسواحل المحيطية، والواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية والريف، ومابين 18 و24 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والعرائش، وقويا إلى جد قوي الهيجان مابين كاب غير وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمطار البحر الهضاب العليا البوغاز السواحل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي تحرك ساكنة سباتة بالدار البيضاء | مجتمع

تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي تحرك ساكنة ''سباتة'' بالدار البيضاء

صادم ومؤلم..بسبب الجوع: شخص يتناول الحليب من ثدي كلبة ضالة بتيزنيت+صور | مجتمع

صادم ومؤلم..بسبب الجوع: شخص يتناول الحليب من ثدي كلبة ضالة بتيزنيت+صور

صور رائعة...الثلوج تساقطت بالبيضاء | مجتمع

صور رائعة...الثلوج تساقطت بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها | واش فراسك
منذ 15 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة واد سبو | روبورتاج

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة ''واد سبو''

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي | روبورتاج

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي

البابوش..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم | بــووز

''البابوش''..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.