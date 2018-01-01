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عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 11:57 عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك
عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف
انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 16 يناير 2017 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار جلسة محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، بحضور كل من ''ناصر الزفزافي''

''شـوف تيفي''

 انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء 16 يناير 2017 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أطوار جلسة محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، بحضور كل من ''ناصر الزفزافي'' و ''حميد المهداوي'' وجل المعتقلين لمواصلة أشغال المحاكمة .

وقد عرفت جلسة اليوم غيابا كبيرا في صفوف عائلات المعتقلين ، حيث امتلأت القاعة بالمحامين والصحافيين وغابت جل الوجوه التي تظهر في وسائل الإعلام الوطنية والدولية لأجل الدفاع عن قضية المعتقلين ، بما في ذلك ''أحمد الزفزافي'' والــد ما يعرف بقائد الحراك .

وفي هذه اللحظات يترافع ''الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني ودفاع الأمن الوطني، بحيث يرد على كل ما أثير من دفوع شكلية وطلبات أولية من طرف هيئة دفاع المعتقلين ، مبرزا أن كل الطلبات والدفوع كانت خارج السياق القانوني للملف، مشددا على أن الطرف المدني متشبث بإدانة كل المعتقلين بناء على التهم المنسوبة إليهم والحجج التي تتوفر عليها ملفات كل معتقل على حدة.

 

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء المعتقلين

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