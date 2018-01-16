 بالصورة.. الراقي طلعها على رونالدينيو وفكروا فـ 3-1 ﻿
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بالصورة.. الراقي طلعها على رونالدينيو وفكروا فـ 3-1

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 11:38 بالصورة.. الراقي طلعها على رونالدينيو وفكروا فـ 3-1 | سبور
بالصورة.. الراقي طلعها على رونالدينيو وفكروا فـ 3-1
بعدما نشر الساحر البرازيلي، رونالدينيو، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، يُذكر بالهدف الذي سجله عن طريق ضربة خطأ في مرمى خالد العسكري حارس مرمى الرجاء البيضاوي سابقا

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 بعدما نشر الساحر البرازيلي، رونالدينيو، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، يُذكر بالهدف الذي سجله عن طريق ضربة خطأ في مرمى خالد العسكري حارس مرمى الرجاء البيضاوي سابقا خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية، أجابه عميد النادي الأخضر سابقا، عصام الراقي في تعليق على الفيديو بـ « 3-1 » والتي تعني النتيجة التي انتهت بها المقابلة التي جمعت آنذاك في سنة 2012 فريق مينيرو البرازيلي والرجاء البيضاوي والتي تكللت بتأهل النادي الأخضر إلى نهائي الأحلام.

 تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء حقق ملحمة تاريخية بتأهله لنهائي الموندياليتو وانتصاره على أعتد وأعرق الأندية منها أوكلاند سيتي، مونتيري المكسيكي ومينيرو البرازيلي.

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