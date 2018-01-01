عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع ﻿

اضطر رجال أمن مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في السماء، وذلك من أجل إيقاف مجرم خطير عرض مجموعة من الأشخاص إلى الخطر، من بينهم فتاة.

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اضطر رجال أمن مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في السماء، وذلك من أجل إيقاف مجرم خطير عرض مجموعة من الأشخاص إلى الخطر، من بينهم فتاة.

وكشفت مصادر محلية قبل قليل أن الموقوف عمد إلى سرقة هاتف الفتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما أنه هاجم أيضا مخبرة بإقامة أبواب مراكش بمقاطعة المنارة، وذلك من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

هذا وشن أمن مراكش بعد هذين الحادثين حملة تمشيطية واسعة بالمنطقة، وذلك قبل أن يتمكن من العثور على السارق، الذي حاول الفرار قبل أن توقفه رصاصة تحذيرية أطلقت في السماء من السلاح الوظيفي لأحد العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.