 عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 11:32 عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع
اضطر رجال أمن مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في السماء، وذلك من أجل إيقاف مجرم خطير عرض مجموعة من الأشخاص إلى الخطر، من بينهم فتاة.

شوف تيفي

اضطر رجال أمن مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في السماء، وذلك من أجل إيقاف مجرم خطير عرض مجموعة من الأشخاص إلى الخطر، من بينهم فتاة.

وكشفت مصادر محلية قبل قليل أن الموقوف عمد إلى سرقة هاتف الفتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما أنه هاجم أيضا مخبرة بإقامة أبواب مراكش بمقاطعة المنارة، وذلك من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

هذا وشن أمن مراكش بعد هذين الحادثين حملة تمشيطية واسعة بالمنطقة، وذلك قبل أن يتمكن من العثور على السارق، الذي حاول الفرار قبل أن توقفه رصاصة تحذيرية أطلقت في السماء من السلاح الوظيفي لأحد العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مراكش رصاص سرقة أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل | حوادث و حقوق

عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها | واش فراسك
منذ 17 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة واد سبو | روبورتاج

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة ''واد سبو''

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي | روبورتاج

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي

البابوش..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم | بــووز

''البابوش''..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.