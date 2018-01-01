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هام لمستخدمي الواتساب..من اليوم يمكنكم تشغيل حساب واتساب على هاتفين..وهذه هي الطريقة

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 10:17 هام لمستخدمي الواتساب..من اليوم يمكنكم تشغيل حساب واتساب على هاتفين..وهذه هي الطريقة | نت 2.0
هام لمستخدمي الواتساب..من اليوم يمكنكم تشغيل حساب واتساب على هاتفين..وهذه هي الطريقة
وأخيرا تم الكشف عن الطريقة التي تمكن مستخدمي ''واتساب'' من استعمال حسابهم على هاتفين في وقت واحد، وذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات.

"شوف تيفي"

وأخيرا تم الكشف عن الطريقة التي تمكن مستخدمي "واتساب" من استعمال حسابهم على هاتفين في وقت واحد، وذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات.

وحسب موقع "سبق" السعودي فإنه وفي حال كان المستخدم يملك هاتفين ويريد أن يستخدم حسابا واحدا لتطبيق واتساب، فعليه التأكد من الحصول على آخر تحديث ممكن للتطبيق، و افتتاح المتصفح في الهاتف الثاني، أيا كان المتصفح الذي يستخدمه، ثم ينتقل إلى WhatsApp Web."
ويفتح إعدادات المتصفح، ويفعل خيار العرض بإصدار سطح المكتب، ما
سيظهر له رمز الاستجابة السريعة QR code .

وأشار الموقع السعودي أن على المستخدم الانتقال بعد ذلك إلى الهاتف الأول، والدخول إلى تطبيق واتساب، ثم الاتجاه إلى الخيارات، والنقر على واتساب ويب، مع مسح QR code الموجود في الهاتف الثاني باستخدام الهاتف الأول، و بعد إتمام عملية المسح سيتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد و في كل مرة يريد المستخدم الدخول إلى الحساب من الهاتف الثاني، يجب إغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الواتساب المسح التطبيق الهاتفين

whatsapp
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