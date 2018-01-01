عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل ﻿

بعد الحكم عليه بالإعدام، كشف دفاع المستشار الجماعي هشام المشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية ،أنه سيستأنف الحكم الصادر في حق موكله.

شـــوف تيفي:

بعد الحكم عليه بالإعدام، كشف دفاع المستشار الجماعي هشام المشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية ،أنه سيستأنف الحكم الصادر في حق موكله.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،ليلة الاثنين/ الثلاثاء أحكاما بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما ، في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس .

وقضت المحكمة بالإعدام في حق مشتري كما صدر حكم بالمؤبد في حق وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، في حين صدر حكم آخر ، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا ، في حق حمزة مقبول ابن أخت المستشار الجماعي ، فيما أدينت رقية شهبون، المعروفة بـ"الشوافة "، بالسجن لمدة عشرين عاما

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية ، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلا في سيارته ، أمام منزله بحي كاليفورنيا ( الدار البيضاء) شهر مارس من سنة 2017