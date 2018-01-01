 عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 10:55 عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل | حوادث و حقوق
عــــاجل.. بعد الحكم على مشتري بالإعدام..هذا ما قرره دفاع القاتل
بعد الحكم عليه بالإعدام، كشف دفاع المستشار الجماعي هشام المشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية ،أنه سيستأنف الحكم الصادر في حق موكله.

شـــوف تيفي:

 بعد الحكم عليه بالإعدام، كشف دفاع المستشار الجماعي هشام المشتري، المتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا، مع علمه بارتكابه جناية ،أنه سيستأنف الحكم الصادر في حق موكله.

 وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،ليلة الاثنين/ الثلاثاء أحكاما بالإعدام والمؤبد وخمسين عاما ، في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس .

وقضت المحكمة بالإعدام في حق مشتري كما صدر حكم بالمؤبد في حق وفاء بنصمادي، أرملة الضحية، في حين صدر حكم آخر ، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا ، في حق حمزة مقبول ابن أخت المستشار الجماعي ، فيما أدينت رقية شهبون، المعروفة بـ"الشوافة "، بالسجن لمدة عشرين عاما

وكان البرلماني عبد اللطيف مرداس قد قتل رميا برصاص بندقية ، بعدما وجهت إليه عدة رصاصات أردته قتيلا في سيارته ، أمام منزله بحي كاليفورنيا ( الدار البيضاء) شهر مارس من سنة 2017

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيي المغرب مرداس مشتري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها | واش فراسك
منذ 16 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة واد سبو | روبورتاج

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة ''واد سبو''

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي | روبورتاج

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي

البابوش..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم | بــووز

''البابوش''..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.