في غضون أقل من شهرين على إطلاقه.. هاتف أوبو ''إف 5'' يحقق نجاحا باهرا ﻿

بعد أقل من شهرين على إطلاقه بالسوق المغربي، حقق هاتف أوبو ''إف 5'' نجاحا كبيرا، يعكس في نظر مسؤولي الشركة، ثقة الزبناء المغاربة في وظائف ومزايا هذا المنتوج الذي يشكل اخر ابتكارات السلسلة ''إف 5''.

شوف تيفي

بعد أقل من شهرين على إطلاقه بالسوق المغربي، حقق هاتف أوبو "إف 5" نجاحا كبيرا، يعكس في نظر مسؤولي الشركة، ثقة الزبناء المغاربة في وظائف ومزايا هذا المنتوج الذي يشكل اخر ابتكارات السلسلة "إف 5".

وأكد مسؤولو الشركة في بلاغ صحفي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن نجاح هاتف أوبو " إف 5 " في السوق المغربي يعود لاستفادته من أحدث تكنولوجيات السلسلة "إف" التي مكنته من مراكمة كل الوظائف الرئيسية للسلسلة، في الوقت الذي أتاح المنتوج الجديد لمستعمليه إمكانية التقاط صور حقيقية لجمالهم الطبيعي، وذلك من خلال توفره على شاشة بحجم 6.0 بوصة إف أش دي + لرؤية أوسع.

ويذكر أن أوبو، خبير السيلفي في العالم، قد كشف مؤخرا على هامش ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء عن خصائص هذا الهاتف الجديد، الذي وصفه مسؤولون بالشركة، بالخيار الأمثل للكثير من المستخدمين، وذلك بالنظر لتوفره على كاميرا أمامية مزودة بالذكاء الإصطناعي الذي يتيح لمستعمله إمكانية الحصول على أفضل سيلفي على الإطلاق.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة، كشفت عن نموذجين آخرين من هذا الهاتف على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها في هذا الخصوص، ويتعلق الأمر بهاتف أوبو "إف 5" في نسخة 6 جيجابايت والهاتف "إف 5" يوت youth لإعطاء الشباب ومحبي هواتف "أوبو" خيارات أكثر لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وتؤكد المصادر ذاتها أن تركيز الشركة يراهن على تقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي على الإطلاق لفائدة المستخدمين، وذلك في سياق استراتيجية طموحة تهدف إلى التطور في مجال الذكاء الإصطناعي والتقرب أكثر من الزبناء بمنتوجات ذات جودة عالية ووظائف غنية ومتنوعة.