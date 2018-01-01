منخرط رجاوي : لـ '' شوف سبور'' : كنت أول من طالب بالتغيير وأتعرض الآن للإهانة ﻿

نفى سعيد الشرامي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن يكون مواليا لسعيد حسبان رئيس القلعة الخضراء خلال الجمع العام الذي لم يكتمل بعد، مؤكدا أنه أول من نادى بالتغيير والبحث عن رئيس جديد

"شوف سبور" : رشيد محمودي

نفى سعيد الشرامي، منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن يكون مواليا لسعيد حسبان رئيس القلعة الخضراء خلال الجمع العام الذي لم يكتمل بعد، مؤكدا أنه أول من نادى بالتغيير والبحث عن رئيس جديد قادر على إخراج النادي من أزمته المالية والتسييرية.

وقال الشرامي في تصريح لـ شوف سبور"، إنه تعرض للسب والقذف من طرف بعض الجماهير المحسوبة على فريق الرجاء عبر الهاتف، ولحملة غير مفهومة بمواقع التواصل الاجتماعي مستغربا للأسباب التي دعت لكل تلك الضجة الإعلامية.

وتابع قائلا :" تلقيت اتصالات عديدة من رجاويين لا يتعدى عمرهم 18 سنة لا يدركون حجم الازمة وحقيقة ما يقع داخل القلعة الخضراء.. مدفوعين من أشخاص ربما من داخل إدارة النادي للهجوم على المنخرطين".