بعد صفقة كبيرة.. فريق البارصا يخسر نجمه ديمبلي مجددا ﻿

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا، خلال مواجهة ريال سوسييداد الأحد، التي فاز بها ''البلاوغرانا'' برباعية مقابل هدفين بالليغا.

شـــوف تيفي:

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا، خلال مواجهة ريال سوسييداد الأحد، التي فاز بها "البلاوغرانا" برباعية مقابل هدفين بالليغا.

وقال النادي في بيان رسمي، يومه الثلاثاء، إن "ديمبلي يعاني من بعض الآلام في الساق، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود التواء بالعضلة الخلفية للفخذ الأيسر، دون التأثير على الجراحة التي أجراها مؤخرا".

وأوضح أن "ديمبلي سيغيب عن صفوف البلاوغرانا لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع". وأكد البيان أن "أندريس إنييستا يعاني فقط من حمل زائد في الساق اليمنى، وأمر مشاركته سيتقرر بناء على شعوره بالتحسن في الأيام المقبلة".

وكان النجم الفرنسي قد انتقل للبلاوغرانا بالصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو تقريبا، ولكنه تعرض لإصابة قوية على الفور ليغيب عن صفوف الفريق أكثر من 3 أشهر.