منح مغرية لمنتخب غينيا من أجل الانتصار على المنتخب المغربي ﻿

قرر مسؤولو منتخب غينيا لكرة القدم لعب ورقة المال لتحفيز لاعبي المنتخب المحلي لهزم نظيره المغربي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة في الملاعب

شوف سبور

قرر مسؤولو منتخب غينيا لكرة القدم لعب ورقة المال لتحفيز لاعبي المنتخب المحلي لهزم نظيره المغربي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة في الملاعب المغربية إلى غاية الرابع من شهر فبراير المقبل.

وحسب الناطق الرسمي باسم المنتخب الغيني فإن منحة مالية مهمة تنتظر اللاعبين في حال فازوا في المباراتين التاليتين أمام المغرب وموريتانيا.

وأوضح بانغورا أن تجاوز المغرب وبلوغ دور الربع النهائي يقابله منحة مالية مهمة مغرية، بل إن بلوغ النهائي خصص له منحة مالية تقارب 45 ألف دولار تمنح لكل لاعب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في حال التتويج باللقب فإن المنحة سترتفع لتتجاوز خمسة وأربعين ألف دولار تمنح لكل لاعب من لاعبي المنتخب الغيني.

وبات على المنتخب الغيني الفوز في مباراة المغرب لتقوية حظوظه إلى الدور الثاني خاصة بعد انهزامه أمام منتخب السودان بهدفين دون مقابل.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة المنتخب المغربي وغينيا ستجرى يوم غد الأربعاء على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.