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وضعية موظفي الرجاء تزداد تأزما

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 09:23 وضعية موظفي الرجاء تزداد تأزما | سبور
وضعية موظفي الرجاء تزداد تأزما
يعيش موظفو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أزمة مالية واجتماعة خانقة بعد رفض سعيد حسبان رئيس النادي صرف مستحقاتهم المادية لأزيد من 10 أشهر، خاصة في ظل الالتزامات الأسرية المفروضة عليهم من تبعات

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يعيش موظفو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أزمة مالية واجتماعة خانقة بعد رفض سعيد حسبان رئيس النادي صرف مستحقاتهم المادية لأزيد من 10 أشهر، خاصة في ظل الالتزامات الأسرية المفروضة عليهم من تبعات ومسؤوليات المعيش اليومي.

وقرر حسبان منذ توليه رئاسة الفريق، نهج سياسة التقشف على مؤطري وموظفي الفريق بحيث هناك من قلص راتبه الشهري بنسبة 10 في المئة ومجموعة أخرى رفضت تأدية واجبهم الشهري بالمرة.

ويبدو أن أزمة الموظفين ستزداد مع الشهور القادمة خاصة بعدما تبين أن حسبان لا يرغب في التخلي عن كرسي الرئاسة بعد أحداث الجمع العام الأخير لفريق الرجاء الذي لم يكتمل بعد.

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شوف سبور المغرب الرجاء البيضاوي

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