فضيحة تهز سيدي سليمان..ابتزاز مؤطرة بمركز الفضاء المتعدد الوظائف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مؤطرة بمركز الفضاء المتعدد الوظائف بسيدي يحيى الغرب بسيدي سليمان، تعرضت للابتزاز والسب والقذف من مندوب التعاون الوطني بإقليم سيدي سليمان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مؤطرة بمركز الفضاء المتعدد الوظائف بسيدي يحيى الغرب بسيدي سليمان، تعرضت للابتزاز والسب والقذف من مندوب التعاون الوطني بإقليم سيدي سليمان.

وتوصلت "شوف تيفي" من هذا المصدر بنسخة من الشكاية التي تقدمت بها الموظفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اتهمت من خلالها مندوب التعاون الوطني بالسب والقذف والتلفيق بسبب رفضها منحه المبلغ المالي 7500 درهم الذي تم التحصل عليه من المستفيدات من المركز.

وأوضحت المشتكية بأنها طالبت المندوب بمستحقاتها المادية وبالسند القانوني للتنازل على المبلغ المذكور، ليقوم هذا المندوب بالاتصال بها وبسبها وقذفها وتهديدها بتهمة تلفيق السرقة لها.

وتوصلت "شوف تيفي" بتسجيل صوتي، قيل إنه الاتصال الذي احتوى على عبارات نابية وجهها المندوب إلى الموظفة.