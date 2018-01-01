رسميا.. الوداد يخرج عن صمته بخصوص صفقة الهلال السعودي للاعب بنشرقي ﻿

كشفت إدارة فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الصفقة التي توصل بها من طرف فريق الهلال السعودي للفوز بخدمات المهاجم أشرف بنشرقي مؤكدة رفض الناصيري التخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات

" شوف سبور"

كشفت إدارة فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن تفاصيل الصفقة التي توصل بها من طرف فريق الهلال السعودي للفوز بخدمات المهاجم أشرف بنشرقي مؤكدة رفض الناصيري التخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد الموقع الرسمي للفريق أن الناصيري قرر الاحتفاظ بأشرف بنشرقي كلاعب لنادي الوداد الرياضي، متمنيا حظا موفقا للاعبه أشرف بنشرقي مع فريقه، و أيضا خلال المناسبات الحالية و المقبلة اللتي يمثل فيها، إلى جانب لاعبين وداديين آخرين، المنتخب الوطني سواء في مسابقات قارية أو دولية.

وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار جاء للحفاظ و دعم تنافسية الفريق الأول، سعيا لإرضاء انتظارات جماهير و محبي النادي، لما هو مقبل عليه من منافسات وطنية و قارية.