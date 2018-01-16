هاشنو قالت أحلام على ابتسام تسكت مللي غنات النشيد الوطني في افتتاح الشان ﻿

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن إعحابها بأداء المغنية المغربية ابتسام تسكت خلال افتتاح كأس إفريقيا للمحليين « الشان ».

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عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن إعحابها بأداء المغنية المغربية ابتسام تسكت خلال افتتاح كأس إفريقيا للمحليين « الشان ».

وقالت أحلام في تدوينتها : ''تستحقين هالنجاح جمال وخلق وأدب وثقافة وصوت ولتحيا المغرب حرة أبيه طول الزمان ويحفظ ملكها وشعبها العظيم''، لتجيبها : ''شكرا لكي يا ملكة دمتي في قلوبنا معززة ومفخرة كل المغاربة يحبونك وشهادتك افتخر واعتز بها مع حبي وتقديري''.

وكانت ابتسام تسكت نجمة ستار أكاديمي قد أبدعت خلال تأديتها للنشيد الوطني أمام الألاف من الجماهير التي حضرت إلى مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء يوم السبت المنصرم لمتابعة مبارة المغرب وموريتانيا والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي برباعية نظيفة.