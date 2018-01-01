 الدرك يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب | اقتصاد

بعد تعويم الدرهم..شوفو شحال صل الأورو بالمغرب

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء | مجتمع

هام للمغاربة..البرد بزاف وتساقطات مطرية بهذه المناطق غدا الأربعاء

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما يجري الآن بمحكمة الاستئناف | بوليتيك

عـــاجل : انطلاق أشغال محاكمة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه..وسـط غياب كبير لعائلات المعتقلين .. وهذا ما

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

الدرك يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 04:46 الدرك يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي | حوادث و حقوق
الدرك يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي
تمكنت فرقة خاصة من الدرك من تتبع خيوط شبكة وصفت بـ ''الخطيرة'' عناصرها متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي، موهمين الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة خاصة من الدرك من تتبع خيوط شبكة وصفت بـ "الخطيرة" عناصرها متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي، موهمين الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن أفراد الشبكة التي لا يزال البحث عن بعض عناصرها جاريا، يختارون ضحاياهم بعناية، حيث يدعون أنهم يقطنون بالرباط وتحديدا بالتواركة.

وأوضحت اليومية بأن العصابة الإجرامية التي نصبت باسم سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من بينهم سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرها تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان بتنسيق مع أحد الأمراء وتبين أنها متهمة بالاستيلاء على أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التواركة الرباط الدرك القاضي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد مدير وكالة بريد المغرب اللي مشات منها الملاين بتطوان

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق داخل محل تجاري بالفقيه بنصالح والسبب شارجور الشينوا

عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..الرصاص يلعلع في مدينة مراكش وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها | واش فراسك
منذ 18 دقيقة

واش فراسك..6 معلومات مهمة عن الزهايمر خاصكم تعرفوها

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة واد سبو | روبورتاج

ثاني أكبر واد بالمغرب يعيش على وقع كارثة حقيقية..فينكم ألمـــسؤلين/ثلوث/أزبال/نفوق الأسماك/أمراض.. هذه حالة ''واد سبو''

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي | روبورتاج

بالفيديو..ببساطة هاشنو غادي يربحو المغاربة و يخسروه من تعويم الدرهم وهاشكون المتضرر الحقيقي

البابوش..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم | بــووز

''البابوش''..دواء البرد عند لمغاربة..إقبال كبير وهاذي هي الوصفة السحرية وغير بـ10 الدراهم

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل.. انتحار شخص كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالناظور

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم | اقتصاد

بالصـــورة..شوفو شحال داير الأورو و الدولار اليوم بعد تحرير الدرهم

سار.. الإنترنت فابور+صورة | نت 2.0

سار.. الإنترنت فابور+صورة

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو لقراءة سورة الفاتحة بالأمازيغية يثير غضب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.