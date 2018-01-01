الدرك يطيح بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي ﻿

تمكنت فرقة خاصة من الدرك من تتبع خيوط شبكة وصفت بـ ''الخطيرة'' عناصرها متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي، موهمين الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة خاصة من الدرك من تتبع خيوط شبكة وصفت بـ "الخطيرة" عناصرها متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين وأمراء بالقصر الملكي، موهمين الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن أفراد الشبكة التي لا يزال البحث عن بعض عناصرها جاريا، يختارون ضحاياهم بعناية، حيث يدعون أنهم يقطنون بالرباط وتحديدا بالتواركة.

وأوضحت اليومية بأن العصابة الإجرامية التي نصبت باسم سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من بينهم سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرها تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان بتنسيق مع أحد الأمراء وتبين أنها متهمة بالاستيلاء على أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.