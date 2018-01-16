تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي تحرك ساكنة ''سباتة'' بالدار البيضاء ﻿

عبر عدد من ساكنة ''حي سباتة'' بالدار البيضاء، عن استيائهم من تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبحت تقلق راحة مواطني المنطقة، و تعيق سير الراجلين و السيارات على حد سواء،

''شــوف تيفي''

عبر عدد من ساكنة ''حي سباتة'' بالدار البيضاء، عن استيائهم من تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبحت تقلق راحة مواطني المنطقة، و تعيق سير الراجلين و السيارات على حد سواء، و تضمنت عدد من شكايات مواطنين المنطقة صورا لمقاهي و محلات تجارية وزع أصحابها مقاعدهم و طاولاتهم و سلعهم على الأرصفة في ترامي على الملك العام، خصوصا أحياء جميلة 5 و 7 و ''حي خالد''، و شارعي ''واد الذهب'' و ''مقداد لحريزي'' التابعة للملحقة الإدارية 61.

و في هذا الصدد أشارت بعض الشكايات أن الزائر لزنقة 187 من حي جميلة 5 على سبيل المثال، سيلمس مدى الارتباك والعرقلة التي تشهدها حركة المرور بالمنطقة خصوصا خلال أوقات الذروة، نظرا لبسط عدد من أصحاب المحلات التجارية سلعهم المكونة من الخضر و الفواكه على امتداد أمتار من الملك العمومي، حيث لم يكتف بعضهم بذلك بل تجاوزه إلى بناءِ مساحاتٍ إضافيةٍ على الرصيف ساهمت في عرقلة حركة السير والجولان، في ظل غياب أية مراقبة أو زجر للمخالفين.

هــذا و كانت السلطاتُ العمومية بولاية الدار البيضاء و بتنسيق مع مجلس المدينة قد باشرت خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2017 حملة لتحرير المِلك العمومي، بعدد من أحياءِ المدينة من الباعة المتجولين والمقاهي المنتشرة على الأرصفةِ وممراتِ الراجلين.