صادم ومؤلم..بسبب الجوع: شخص يتناول الحليب من ثدي كلبة ضالة بتيزنيت+صور ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورتان صادمتان، ظهر خلالهما متشرد وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورتان صادمتان، ظهر خلالهما متشرد وهو يحاول شرب الحليب من ثدي كلبة ضالة.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بشخص يعاني الإعاقة الذهنية، أقدم في مشهد مأساوي أمس الأحد، بمنطقة إداوسملال جماعة تيزغران عمالة تيزنيت على شرب الحليب من ثدي الكلاب الضالة بسبب الجوع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصور، حيث طالب الجميع السلطات المحلية بالتدخل الفوري المستعجل وانتشال هذا المتشرد من الشارع ووضعه بمركز رعاية يحصل به على المأكل والمشرب والمبيت.