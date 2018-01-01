بائع في محلات باريس سان جرمان يوجه دعوة إلى رونار من أجل المشاركة في مونديال روسيا مع الأسود ﻿

وجه ياسين بامو، الدولي المغربي، المحترف في صفوف فريق نانت الفرنسي لكرة القدم، رسالة للناخب الوطني الفرنسي، هيرفي رونار من أجل المشاركة رفقة “الأسود” في النسخة المقبلة لنهائيات كأس العالم بروسيا.

شوف سبور

وجه ياسين بامو، الدولي المغربي، المحترف في صفوف فريق نانت الفرنسي لكرة القدم، رسالة للناخب الوطني الفرنسي، هيرفي رونار من أجل المشاركة رفقة “الأسود” في النسخة المقبلة لنهائيات كأس العالم بروسيا.

وحسب ما كشف عنه موقع “أورو سبور” العالمي، نقلا عن تصريحات المغربي يوم أمس « رونار يتابع جميع مباريات الدوليين، وعليه أعتقد أنه سيتابع مباراة فريقي نانت وباريس سان جيرمان لحساب منافسات الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، الملعب هو من يتحدث » مضيفا « ما زال أمامنا 5 أشهر لتقديم كل ما في جعبتنا للتواجد ضمن اللائحة النهائية ».

تجدر الإشارة، إلى أن بامو سبق له وأن اشتغل في محل لفريق باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يحترف كرة القدم وينضم إلى المنتخب الوطني في مباراة ودية أمام الأوروغواي.