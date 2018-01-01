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القضية صعيبة عن ضباط شرطة بأكادير والقضية فيها الرشوة

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 03:51 القضية صعيبة عن ضباط شرطة بأكادير والقضية فيها الرشوة | حوادث و حقوق
القضية صعيبة عن ضباط شرطة بأكادير والقضية فيها الرشوة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير ، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والمشاركة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير ، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد توصلت بتعليمات كتابية من النيابة العامة المختصة، تقضي بالبحث في موضوع شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضد ضابطين للشرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، يتهمهما بتعريضه للابتزاز ومطالبته بمبلغ مالي، وذلك بدعوى تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من توقيف المشتبه به الذي قام بدور الوساطة، وهو متلبس بحيازة المبلغ المالي المتفق عليه، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع ضابطي الشرطة المشتكى بهما لبحث قضائي للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء إجراءات المسطرة القضائية، ليتسنى لها تحديد المسؤولية الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة.



 

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المغرب شوف تيفي أكادير ضباط شرطة الرشوة البحث القضائي

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