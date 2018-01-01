وأخـــيرا .. مجلس وزاري قد يفك عقدة العثماني ﻿

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري هذا الأسبوع، برئاسة الملك محمد السادس يتضمن جدول أعماله المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم ،

''شـــوف تيفي''

من المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري هذا الأسبوع، برئاسة الملك محمد السادس يتضمن جدول أعماله المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم ، الذي أثار جدلا واسعا بسبب فتحه المجال لإنهاء المجانية المطلقة في التعليم الثانوي والعالي، هذا وتلقى وزراء حكومة العثماني دعوة من الديوان الملكي إلى حضور الاجتماع في مدينة الدار البيضاء .

فيما كشفت مصادر''أخبار اليوم'' أنه يفترض وصول الملك محمد السادس إلى المغرب قادما من فرنسا مساء أمس الاثنين، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون ثاني اجتماع وزاري مع حكومة العثماني فرصة لإنهاء الميني بلوكاج الذي عرفه الفريق الوزاري بعد خروج أربعة وزراء من الحكومة في أكتوبر 2017 بتهمة التقصير في تنزيل مشروع منارة المتوسط.

وهذا وشكل التأخير في تعويض وزراء الإسكان والصحة والتعليم، والتكوين المهني عقدة حكومة العثماني التي وجدت نفسها بعد 5 أشهر من تعيينها في كف عفريت.