راقصة مصرية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية ﻿

أعلنت الراقصة المصرية ''سما المصري'' عن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر يوم أمس الأحد.

شوف تيفي

أعلنت الراقصة المصرية ''سما المصري'' عن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر يوم أمس الأحد.

وحسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام مصرية، فإن سما المصري قالت « أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا..حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها ».

تجدر الإشارة، إلى أن سما المصري سبق لها وأن أعلنت ترشحها في انتخابات الرئاسة الماضية لسنة 2014،حيث تحدتث عن سياستها في حال تبوأت منصب الرئاسة في مصر، بقولها إنها ستجعل البلد ''سايبة على الآخر'' للراغبين بـ ''السكر ومرافقة النساء''.