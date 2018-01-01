استنفار وقــائي بسبب ''إيبولا''.. ووزارة الداخلية تدخل على الخط ﻿

تستعد وزارة الداخلية في شهر فبراير القادم عبر مديرية الوقاية المدنية لتجهيز حوالي 32 سيارة إسعاف بمعدات طبية خاصة بنقل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا بتكلفة تصل إلى 4 ملايين

''شــوف تيفي''

تستعد وزارة الداخلية في شهر فبراير القادم عبر مديرية الوقاية المدنية لتجهيز حوالي 32 سيارة إسعاف بمعدات طبية خاصة بنقل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا بتكلفة تصل إلى 4 ملايين درهم.

وحسب مصادر ''الأحداث المغربية'' فهذه السيارات بالإضافة إلى المروحيات والمعدات وتجهيزات طبية أخرى، من المنتظر أن تغطي كامل تراب المملكة ، وتساهم في تعزيز حماية النقط الحدودية الجوية والبحرية ، وكذلك نقل الحالات التي تبدو عليها أعراض هذا المرض.

ومرض فيروس ''الإيبولا'' المعروف سابقا باسم حمى ''الإيبولا النزفية''، هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، حسب منظمة الصحة العالمية.