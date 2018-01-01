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وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 02:04 وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي
وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو
قالت السلطات الإسبانية إن سبعة مهاجرين من شمال إفريقيا لقوا حتفهم اليوم الاثنين خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري قادمين من المغرب في قارب مطاطي صغير.

شوف تيفي

قالت السلطات الإسبانية إن سبعة مهاجرين من شمال إفريقيا لقوا حتفهم اليوم الاثنين خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري قادمين من المغرب في قارب مطاطي صغير.

وحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، فإن فرق إنقاذ عثروا على خمسة رجال متوفين في القارب الذي انجرف قبالة شاطئ باستيان بجزيرة لانزاروت على بعد 130 كيلومترا من الساحل المغربي بينما لقي رجلان آخران حتفهما خلال محاولتهما السباحة إلى الساحل.

وتعالج جهات الخدمات الطبية 20 آخرين من مراحل مختلفة من انخفاض درجة حرارة الجسم بعد أن نجحوا في السباحة إلى الشاطئ وكانت قد نقلت عددا إلى المستشفيات.

وكانت السلطات تلقت نداء طوارئ ظهر اليوم تقريبا يلفت انتباهها إلى القارب المنجرف وعثروا على الجثث الخمس بداخله.

وقال متحدث باسم الشرطة إن سبب وفاة الخمسة الذين كانوا في القارب لم يتبين لهم بعد لكن أشار إلى أنهم غرقوا على الأرجح أو لقوا حتفهم بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. ولم تتمكن أجهزة الخدمة الطبية من إفاقة الرجلين اللذين غرقا أثناء السباحة باتجاه الشاطئ.

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حوادث وحقوق شوف تيفي مهاجرين وفاة جزر الكناري اسبانيا

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