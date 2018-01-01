قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر أعمارة، اليوم الاثنين، إن مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة.

شوف تيفي و.م.ع

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر أعمارة، اليوم الاثنين، إن مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة.

وأبرز اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع ''داء الليشمانيا في بعض المناطق''، أن وزارة الصحة تدخلت لمواجهة داء ''الليشمانيا''، عبر عدة إجراءات، من قبيل الكشف الشامل والتكفل بالحالات المرضية على مستوى كل المناطق الموبوءة خاصة في الوسط المدرسي وفي عدد من الدواوير، حيث قامت بفحص حوالي 128 ألف و730 تلميذ.

وأضاف الوزير أنه في إطار محاربة ومراقبة الفأر الأصهب، الذي يعتبر خزانا للمرض، تم القيام بـ420 زيارة وحوالي 55 محطة لمراقبة هذا الفأر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت، في سياق محاربة ناقل العدوى (ذبابة الرمل)، بـ72 زيارة ل30 محطة مراقبة ناقل العدوى، وبـ645 حملة نظافة بالنقط السوداء والتخلص من النفايات، وغيرها من التدابير.

كما ذكر اعمارة، في هذا السياق، بأن المغرب يتوفر على برنامج يسمى ''برنامج محاربة الأمراض التي يتسبب فيها نواقل العدوى''.

وخلص إلى أن من ضمن الإجراءات المتخذة تلك المتعلقة بمحور التوعية الصحية والتواصل، وهو الأمر الذي اضطلعت به الأطر الصحية بمعية جمعيات المجتمع المدني التي انخرطت في هذه العملية.