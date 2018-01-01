استنفار وقائي بسبب إيبولا ﻿

تستعد وزارة الداخلية في شهر فبراير القادم عبر مديرية الوقاية المدنية لتجهيز حوالي 32 سيارة إسعاف بمعدات طبية خاصة بنقل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا بتكلفة تصل إلى 4 ملايين

شوف تيفي

تستعد وزارة الداخلية في شهر فبراير القادم عبر مديرية الوقاية المدنية لتجهيز حوالي 32 سيارة إسعاف بمعدات طبية خاصة بنقل الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس الإيبولا بتكلفة تصل إلى 4 ملايين درهم.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية ليوم غد الثلاثاء، فإن هذه السيارات بالإضافة إلى المروحيات والمعدات وتجهيزات طبية أخرى من المنتظر أن تغطي كامل تراب المملكة وتساهم في تعزيز حماية النقط الحدودية الجوية والبحرية وكذلك نقل الحالات التي تبدو عليها أعراض هذا المرض.

مرض فيروس الإيبولا المعروف سابقا باسم حمى الإيبولا النزفية هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا حسب منظمة الصحة العالمية.

ولا توجد حاليا لقاحات مرخصة ضد الإيبولا بيد أن هناك لقاحين اثنين يحتمل أن يكونا مرشحين لمكافحة المرض يخضعان حاليا للتقييم حسب منظمة الصحة العالمية.