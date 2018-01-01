واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل ﻿

أعلنت الشرطة الأميركية ليلة الاثنين أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا ومتسخين وبعضهم كان مقيدا

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أعلنت الشرطة الأميركية ليلة الاثنين أنها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا ومتسخين وبعضهم كان مقيدا بسلاسل، مشيرة إلى أنها اعتقلت الوالدين ووجهت اليهما تهمتي التعذيب وتعريض حياة أطفال للخطر.

وقال مكتب شريف مدينة بيريس الواقعة على بعد ساعتين جنوب شرق لوس انجليس في بيان إن شقيقة ثالثة عشرة تبلغ من العمر 17 عاما هي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن هذه المعاناة بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا إلى انها أجرت الاتصال بواسطة هاتف نقال عثرت عليه في المنزل.