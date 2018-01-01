تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة ﻿

اقتربت لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة لمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري بالاستماع إلى

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اقتربت لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة لمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري بالاستماع إلى القياد وخلفائهم بعدما استمعت إلى زملائهم الكبار.

وحسب ما أفادته يومية الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن العديد من رجال السلطة الذين تم الإستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة راحوا ضحية تقارير مغلوطة أنجزها ضدهم « حسي مسي » بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم.

وتفاجأ العديد من رجال السلطة بتدوين تقارير ضدهم من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم وأِشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الإستماع لهم رفعها ضدهم بعض العمال وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف والمواقع الإلكترونية.