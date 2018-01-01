 تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل | دولي

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎ | بووز

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 01:12 تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك
تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة
اقتربت لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة لمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري بالاستماع إلى

شوف تيفي

اقتربت لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة لمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري بالاستماع إلى القياد وخلفائهم بعدما استمعت إلى زملائهم الكبار.

وحسب ما أفادته يومية الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن العديد من رجال السلطة الذين تم الإستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة راحوا ضحية تقارير مغلوطة أنجزها ضدهم « حسي مسي » بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم.

وتفاجأ العديد من رجال السلطة بتدوين تقارير ضدهم من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم وأِشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الإستماع لهم رفعها ضدهم بعض العمال وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف والمواقع الإلكترونية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بوليتيك تقارير عمال برجال سلطة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

استعدادات بمدينة الدارالبيضاء لاستقبال الملك محمد السادس | بوليتيك

استعدادات بمدينة الدارالبيضاء لاستقبال الملك محمد السادس

عــــاجل وهام.. ترامواي الدارالبيضاء يتوقف إلى غاية هذا التاريخ | بوليتيك

عــــاجل وهام.. ترامواي الدارالبيضاء يتوقف إلى غاية هذا التاريخ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش | خارج البلاطو

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش

﻿

آخر المستجدات

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي
منذ 10 دقائق

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.