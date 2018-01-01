اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء ﻿

مثل أستاذ جامعي ظهر يومه الإثنين في حالة اعتقال أمام قضاة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعدما اتهم قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة

شوف تيفي

مثل أستاذ جامعي ظهر يومه الإثنين في حالة اعتقال أمام قضاة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعدما اتهم قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وأودعه وكيل الملك الأسبوع الماضي الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي العرجات بعدما وجه إليه تهمة إهانة هيئة منظمة.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن المحكمة الدستورية تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بعدما بلغت إلى علم رئيسها الأول الاتهامات التي وجهها « ع.ب » الأستاذ الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أعضائها واتهم في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك أعضاء المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قدرها مليون درهم من أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة مقابل إصدار حكم برفض الطعن الذي تقدم به العدالة والتنمية ضد البرلمانية وئام المحرشي ابنة القيادي العربي المحرشي بحزب الجرار التي فازت بمقعد نيابي باسم الحزب في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 بوزان.

هذا وأسندت الأبحاث التمهيدية إلى فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الجنائية الولائية وأمرها ممثل النيابة العامة بتوجيه طلب إلى المشتبه به بمدهم بالأدلة على تلقي قضاة المحكمة الدستورية 100 مليون، لكن المشتكى به عجز عن تقديم حججه في الاتهامات التي أطلقها ليتقرر وضعه رهن الحراسة النظرية.