 اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل | دولي

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎ | بووز

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 00:30 اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق
اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء
مثل أستاذ جامعي ظهر يومه الإثنين في حالة اعتقال أمام قضاة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعدما اتهم قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة

شوف تيفي

مثل أستاذ جامعي ظهر يومه الإثنين في حالة اعتقال أمام قضاة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط بعدما اتهم قضاة المحكمة الدستورية بتلقي رشوة من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وأودعه وكيل الملك الأسبوع الماضي الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي العرجات بعدما وجه إليه تهمة إهانة هيئة منظمة.

وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن المحكمة الدستورية تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بعدما بلغت إلى علم رئيسها الأول الاتهامات التي وجهها « ع.ب » الأستاذ الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أعضائها واتهم في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك أعضاء المحكمة الدستورية بتلقي رشوة قدرها مليون درهم من أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة مقابل إصدار حكم برفض الطعن الذي تقدم به العدالة والتنمية ضد البرلمانية وئام المحرشي ابنة القيادي العربي المحرشي بحزب الجرار التي فازت بمقعد نيابي باسم الحزب في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 بوزان.

هذا وأسندت الأبحاث التمهيدية إلى فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الجنائية الولائية وأمرها ممثل النيابة العامة بتوجيه طلب إلى المشتبه به بمدهم بالأدلة على تلقي قضاة المحكمة الدستورية 100 مليون، لكن المشتكى به عجز عن تقديم حججه في الاتهامات التي أطلقها ليتقرر وضعه رهن الحراسة النظرية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال أستاذ المحكمة الدستورية الإرتشاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــــاجل..هاشنو وقع لأرملة مرداس بعد الحكم عليها بالمؤبد وسط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل..هاشنو وقع لأرملة مرداس بعد الحكم عليها بالمؤبد وسط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

عــــاجل..و أخيرا الحكم على المتهمين في جريمة قتل مرداس..الإعدام لمشتري و المؤبد لأرملة مرداس | حوادث و حقوق

عــــاجل..و أخيرا الحكم على المتهمين في جريمة قتل مرداس..الإعدام لمشتري و المؤبد لأرملة مرداس

عاجل..النطق بالحكم في ملف البرلماني المقتول مرداس | حوادث و حقوق

عاجل..النطق بالحكم في ملف البرلماني المقتول مرداس

حصـــــري.. هــاعـــلاش الفتاة زهرة تــجر الشيخ محمد الفيزازي إلى القضاء ..وهـاشنو كيقول هـو فالـقضية .. (تفاصيل جد مثيرة ) | حوادث و حقوق

حصـــــري.. هــاعـــلاش الفتاة ''زهرة'' تــجر الشيخ ''محمد الفيزازي'' إلى القضاء ..وهـاشنو كيقول هـو فالـقضية .. (تفاصيل جد مثيرة )

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش | خارج البلاطو

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش

﻿

آخر المستجدات

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي
منذ 10 دقائق

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.