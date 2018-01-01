عــــاجل..هاشنو وقع لأرملة مرداس بعد الحكم عليها بالمؤبد وسط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

أصيبت وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس بانهيار تام و دخلت في نوبة بكاء هيستيرية مباشرة بعدما نطق قاضي محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحكم عليها بالسجن المؤبد.

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أصيبت وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس بانهيار تام و دخلت في نوبة بكاء هيستيرية مباشرة بعدما نطق قاضي محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالحكم عليها بالسجن المؤبد.

و لم تتقبل الزوجة الغادرة التي ثبُت في حقها المشاركة في التخطيط لجريمة قتل زوجها،البرلماني المقتول حكم المؤبد و بدأت في الصراخ في قلب المحكمة.

و معلوم أن محكمة الاستءناف بالدارالبيضاء أسدلت يومه الإثنين الستار على أبشع جريمة سُجلت في تاريخ المغرب و التي راح ضحيتها البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس بالحكم على المتورط الرئيسي هشام مشتري بالإعدام و عشيقته بالمؤبد و ابن أخته ب30 سنة سجنا نافذا و الشوافة صديقة وفاء ب20 سنة سجنا نافذا.