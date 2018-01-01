حصـــــري.. هــاعـــلاش الفتاة ''زهرة'' تــجر الشيخ ''محمد الفيزازي'' إلى القضاء ..وهـاشنو كيقول هـو فالـقضية .. (تفاصيل جد مثيرة ) ﻿

بعدما أثارت قضيته الرأي العام الوطني والدولي بما بات يعرف بعلاقة ''الشيخ الفيزازي'' و ''حنان زعبول'' وزواجه بالفاتحة واشتعلت حرب الصور بينهما وأقبر الملف في مخافر الشرطة القضائية بطنجة وسبت كزولة ،

''شـوف تيفي''

بعدما أثارت قضيته الرأي العام الوطني والدولي بما بات يعرف بعلاقة ''الشيخ الفيزازي'' و ''حنان زعبول'' وزواجه بالفاتحة واشتعلت حرب الصور بينهما وأقبر الملف في مخافر الشرطة القضائية بطنجة وسبت كزولة ، خرجت إحدى النشيطات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بتدوينات نارية في وجه ''الفيزازي '' ليتحول الأمر ليلة أمس الأحد إلى توعد بالوصول إلى القضاء .

وفي هذا الصدد أكدت ''زهرة'' المقيمة بتركيا لـ''شوف تيفي'' أنه لا علاقة لها من بعيد ولا من قريب بالشيخ الفيزازي ، وأنه دخل في صراع وحرب كلامية منذ شهور مع ''أمال بوسعادة'' وهي الأخرى لا تعرفها إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وأنها غير مهتمة به ولا تعرف عنه إلا أنه إمام مسجد وتم توقيفه من طرف وزارة الأوقاف المغربية بعدما تورط في قضية علاقة غير شرعية مع فتاة تعرفت عليها عبر وسائل الإعلام ولم تهتم بالأمر .

وأضــافت ''زهرة'' مستغربة أنها تلقت اتصالات هاتفية من طرف بعض أصدقائها وصديقاتها وأخبروها أن الشيخ ''الفيزازي'' يتداول صورها عبر صفحته الشخصية وينعتها بنعوت لا تليق بها الشيء الذي دفع بها للجوء إلى القضاء ، ولاسيما بعدما استفسرته عبر تطبيق ''واتساب'' ونعتها بالنصابة مصرحا لها ''فاش كتهميني .. آش بيني وبينك .. وسيري تشوفي على من تنصبي'' في محادثة موثقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها .

بالمــقابل، أنكر الشيخ ''محمد الفيزازي'' كل ما يتم تداوله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' حيث أكد من خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه ''شوف تيفي'' أنه لا يعرف هذه الفتاة لا من قريب ولا من بعيد مصرحا : '' أنا لا أعرفها ولا علاقة لـي بها بصفة نهائية وقطعية و لم أنشر شيئا يتعلق بها ولا يهمني أمرها ...'' مردفا : ''كل ما ينشر في صفحتي أنا بريء منه إلا ما أكدت عليه عبر وسيلة البث المباشر''.

هـــذا وقد نشرت ''زهرة'' في تدوينتها الأخيرة على صفحتها الرسمية ''القضاء بيني وبينك أيها الفيزازي (...) أنت وصديقك ... سأعلمكم كيف تحترمون (.....) وبالقانون اللعب مع زهرة صعب جدا''.