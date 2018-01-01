عـــاجل..هاشنو دارت أرملة البرلماني المقتول بالفلوس اللي خدات من الخزنة ديال راجلها و دفاعها يفجر حقائق مثيرة..الضحية كان هاجر مرتو فالفراش ومشات عند الشوافة باش تحيد ليه السحور ﻿

فجر دفاع أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، خلال جلسة يومه الاثنين حقائق مثيرة حول ليلة الجريمة مؤكدا براءة ''وفاء'' من التخطيط لتصفية زوجها.

شـــوف تيفي:

فجر دفاع أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، خلال جلسة يومه الاثنين حقائق مثيرة حول ليلة الجريمة مؤكدا براءة "وفاء" من التخطيط لتصفية زوجها.

و كشفت وفاء من خلال دفاعها أنها كانت تعيش على وقع مشاكل بينها و بين زوجها مؤكدة أنهما كانا منفصلين كزوجين و كل واحد ينام في غرفة منعزلة على الآخر، الأمر الذي دفعها لزيارة الشوافة قصد فك السحر الذي كانت تعتقد أنه فرقهما.

و أكد دفاع وفاء أن المبلغ المالي المحدد في ­­60 ألف درهم ،الذي أخدته من خزنة زوجها بعد مقتله كان لفائدة ديون زوجها و ليس لصالح ابن أخت هشام مشتري.