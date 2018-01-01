عاجل.. من جديد..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس كتبكي وسط المحكمة و قاتليهم ماشي أنا اللي قتلت راجلي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن وفاء أرملة البرلماني، ذرفت الدموع قبل قليل من يومه الإثنين، خلال مرافعة محاميها الخاص وسط القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن وفاء أرملة البرلماني، ذرفت الدموع قبل قليل من يومه الإثنين، خلال مرافعة محاميها الخاص وسط القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وحسب موفدة "شوف تيفي" فإن المحامي المكلف بالدافع عن "وفاء" قال إن هذه الأخيرة لا علم لها بمخطط مشتري وبجريمة قتله لمرداس، مبرزا بأنها حضرت رفقة رجال الأمن وابن أخ مرداس عملية فتح الخزنة والتي عثر بها على مبلغ 200 ألف درهم.

وأكدت الموفدة أن المحامي وخلال مرافعته التي لم تنته بعد، شدد على أن وفاء، رفضت منح مشتري مبلغا ماليا لكي يسافر به حمزة إلى تركيا، مشيرا إلى أن الضحية، ترك وراءه ديونا، ولهذا قامت وفاء بأخذ مبلغ مالي من الخزنة لدفع هذه الديون.