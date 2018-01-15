حصـري و بالصورة.. هذه هي الزوجة​ الخائنة والغادرة اللي قتلات راجلها ''الخياط'' رفقة عشيقها ''الصباغ'' وعاودو سيناريو جريمة مرداس بالبير الجديد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود إلى زوجة ''الخياط'' الذي قتله عشيقها ''الصباغ'' حسب التحريات التي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد

"شــوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة تعود إلى زوجة "الخياط" الذي قتله عشيقها "الصباغ" حسب التحريات التي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد ، من استجلاء حقيقتها ووصفتها بجريمة القتل العمد المقرون بالسرقة الموصوفة، والتي كان ضحيتها شخص داخل منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة المنصرمة.

هــذا وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.