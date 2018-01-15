 حصـري و بالصورة.. هذه هي الزوجة​ الخائنة والغادرة اللي قتلات راجلها ''الخياط'' رفقة عشيقها ''الصباغ'' وعاودو سيناريو جريمة مرداس بالبير الجديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

استنفار وقائي بسبب إيبولا | بوليتيك

استنفار وقائي بسبب إيبولا

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل | دولي

واقعة غريبة و مُثيرة..العثور على 12 شقيقا و شقيقة محتجزين داخل منزل

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة | بوليتيك

تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎ | بووز

بالفيديو..صـــادم و بوجه مكشوف مغربية تعترف..كنمارس الجنس مع البنات‎

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

حصـري و بالصورة.. هذه هي الزوجة​ الخائنة والغادرة اللي قتلات راجلها ''الخياط'' رفقة عشيقها ''الصباغ'' وعاودو سيناريو جريمة مرداس بالبير الجديد

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 19:39 حصـري و بالصورة.. هذه هي الزوجة​ الخائنة والغادرة اللي قتلات راجلها الخياط رفقة عشيقها الصباغ وعاودو سيناريو جريمة مرداس بالبير الجديد | حوادث و حقوق
حصـري و بالصورة.. هذه هي الزوجة​ الخائنة والغادرة اللي قتلات راجلها ''الخياط'' رفقة عشيقها ''الصباغ'' وعاودو سيناريو جريمة مرداس بالبير الجديد
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود إلى زوجة ''الخياط'' الذي قتله عشيقها ''الصباغ'' حسب التحريات التي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد

"شــوف تيفي"

 توصلت "شوف تيفي" بصورة تعود إلى زوجة "الخياط" الذي قتله عشيقها "الصباغ" حسب التحريات التي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد ، من استجلاء حقيقتها ووصفتها بجريمة القتل العمد المقرون بالسرقة الموصوفة، والتي كان ضحيتها شخص داخل منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة المنصرمة.

 هــذا وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي جريمة قتل مستجدات القاتل مدينة الجديدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء | حوادث و حقوق

اعتقال أستاذ اتهم المحكمة الدستورية بالإرتشاء

عــــاجل..هاشنو وقع لأرملة مرداس بعد الحكم عليها بالمؤبد وسط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل..هاشنو وقع لأرملة مرداس بعد الحكم عليها بالمؤبد وسط محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

عــــاجل..و أخيرا الحكم على المتهمين في جريمة قتل مرداس..الإعدام لمشتري و المؤبد لأرملة مرداس | حوادث و حقوق

عــــاجل..و أخيرا الحكم على المتهمين في جريمة قتل مرداس..الإعدام لمشتري و المؤبد لأرملة مرداس

عاجل..النطق بالحكم في ملف البرلماني المقتول مرداس | حوادث و حقوق

عاجل..النطق بالحكم في ملف البرلماني المقتول مرداس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..الممثل هشام بهلول زار الفنان الكوميدي عبد الرؤوف في المستشفى العسكري وهاشنو قال للمغاربة

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم | بــووز

بالفيديو..لموت ديال الضحك مع أقوى تعريف لنظام تعويم الدرهم..شوفو أشنو قال شاب مغربي..حنا كنصدرو غير بطاطا وكولشي غادي يشري من عندنا الدرهم

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو من المستشفى العسكري بالرباط..بعد تجاوزه مرحلة الخطر..الفنان عبد الرؤوف يشكر الملك محمد السادس و المغاربة

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش | خارج البلاطو

الزيادة في أثمنة واجبات التأمين للعجلات الثلاثية تخرج أصحابها للشارع بالعاصمة الشرقية..كنخدمو غير فالتريبورتور و زادو علينا و حنا غير دراوش

﻿

آخر المستجدات

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو | دولي
منذ 19 دقيقة

وفاة حراگة من جنوب المغرب كانوا على متن قارب مطاطي+ الفيديو

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري | بووز

رشيد الطاوسي لـ beiNsports لهذا اخترت تدريب شباب بلوزداد الجزائري

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء الليشمانيا بلغ 3548 حالة‎ | بوليتيك

مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء ''الليشمانيا'' بلغ 3548 حالة‎

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017 | بووز

بالفيديو ..بادو الزاكي يتحصل على جائزة أفضل مدرب في الجزائر سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.