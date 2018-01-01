رفع الطاقة الاستيعابية لملعب ابن بطوطة الكبير وترشيحه لاحتضان نصف نهائي كأس العالم 2026 ﻿

من المرتقب أن تصل الطاقة الاستيعابية لملعب ابن بطوطة الكبير بعد انتهاء الأشغال الجديدة التي سيعرفها الملعب السنة الجارية إلى 70.000 ألف متفرج.

شوف سبور

من المرتقب أن تصل الطاقة الاستيعابية لملعب ابن بطوطة الكبير بعد انتهاء الأشغال الجديدة التي سيعرفها الملعب السنة الجارية إلى 70.000 ألف متفرج.

وحسب ماتداولته وسائل إعلام محلية، فإنه في حال نظم المغرب مونديال 2026، ستُجرى مباراة النصف النهائي بملعب طنجة الكبير.

وفي نفس السياق سيتم تغطية مدرجات الملعب بالكامل، وإضافة عدد المدرجات الجانبية ، لتصبح الطاقة الاستيعابية، 70 ألف مقعد.

تجدر الإشارة إلى أن ملعب طنجة الكبير، يستضيف هو الآخر مباريات الشان التي تجرى بالمغرب خلال الفترة الممتدة مابين 13 يناير إلى 4 فبراير.