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عــــاجل وهام.. ترامواي الدارالبيضاء يتوقف إلى غاية هذا التاريخ

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 19:11 عــــاجل وهام.. ترامواي الدارالبيضاء يتوقف إلى غاية هذا التاريخ | بوليتيك
عــــاجل وهام.. ترامواي الدارالبيضاء يتوقف إلى غاية هذا التاريخ
أفادت شركة التنمية المحلية ''الدار البيضاء للنقل'' أن حركة الترامواي ستتوقف جزئيا في الفترة ما بين 20 و28 يناير على مستوى خط الكليات، بسبب الأشغال التي ستطلقها الشركة لتأمين الربط بين الأنظمة

شـــوف تيفي:

 أفادت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل" أن حركة الترامواي ستتوقف جزئيا في الفترة ما بين 20 و28 يناير على مستوى خط الكليات، بسبب الأشغال التي ستطلقها الشركة لتأمين الربط بين الأنظمة والأرضيات الخاصة بالخط الأول ومشروع تمديده نحو منطقة ليساسفة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه لتسهيل إنجاز تلك الأشغال، التي تندرج في إطار مشروع إنجاز الخط الثاني للترامواي وتمديد الخط الأول، فإن رحلات الترامواي ستتوقف على مستوى محطات زينيت والدار البيضاء الجنوبية والكليات- النهاية.

وأضافت أنه سيتم تحويل محطة نهاية السير-الكليات مؤقتا، وطيلة مدة الأشغال، نحو محطة تكنوبارك، مبرزة أن الخط الأول للترامواي سيستعيد نشاطه الاعتيادي ابتداء من يوم 29 يناير الجاري.

وحسب الشركة، فإن تمديد الخط الأول لترامواي الدار البيضاء سيتم على مسافة 2 كلم، عبر شارع عمر الخيام وحي الليمون وحي ليساسفة، وذلك بهدف تسهيل التنقل أمام ساكنة أحياء المنطقة الجنوبية للدار البيضاء.

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