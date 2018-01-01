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عاجل..دفاع أرملة مرداس يفجرها في محاكمة البرلماني المقتول : ''مرداس كانت عندو علاقة جنسية مع خولة خنجر فمنطقة ابن حمد

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 19:04 عاجل..دفاع أرملة مرداس يفجرها في محاكمة البرلماني المقتول : مرداس كانت عندو علاقة جنسية مع خولة خنجر فمنطقة ابن حمد | حوادث و حقوق
عاجل..دفاع أرملة مرداس يفجرها في محاكمة البرلماني المقتول : ''مرداس كانت عندو علاقة جنسية مع خولة خنجر فمنطقة ابن حمد
قال المحامي المكلف بالدفاع عن وفاء أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال الجلسة التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إن الضحية كان على علاقة جنسية مع

''شوف تيفي''

قال المحامي المكلف بالدفاع عن وفاء أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين، خلال الجلسة التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إن الضحية كان على علاقة جنسية مع "خولة.خنجر" ابنة صديقه منذ 12 سنة.

وأوضح المحامي بأن وفاء لا علاقة لها بالجريمة والدليل هو توقيت اتصالها بابنتها قبل الجريمة، مبرزا بأن الاتصال الذي جمع وفاء بابنتها كان عند الساعة الخامسة والنصف بينما تم قتل مرداس عند الساعة التاسعة و52 دقيقة، مطالبا في الوقت نفسه ببراءة موكلته واسترجاع بعض المحجوزات.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة محاكمة المتابعين في ملف البرلماني مرداس، انطلقت عشية يومه الإثنين، بالاستماع إلى حمزة وأيضا لمرافعة ممثل النيابة العامة ومحامي الحق المدني ومحامي هشام مشتري ومحامي وفاء.

 

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المغرب شوف تيفي وفاء أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس

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