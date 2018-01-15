بالصورة.. هــذا هو ''الصباغ'' اللي قتل جارو كان على علاقة بزوجة ''الضحية '' .. الجريمة التي هزت مدينة البير الجديد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود للقاتل الذي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد من القبض عليه بعد تورطه في جريمة القتل العمد ،

''شــوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة تعود للقاتل الذي تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد من القبض عليه بعد تورطه في جريمة القتل العمد ، والتي كان ضحيتها شخص داخل منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة المنصرمة.

وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف و ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية ورهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.