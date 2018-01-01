دارو بحال أرملة مرداس و مشتري..قتلو الراجل فدارو و مارسو الجنس في ليلة حمراء فالغرفة المجاورة+تفاصيل جريمة البير الجديد البشعة ﻿

بعدما وضعت الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة يدها على ملف جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها خياط بمنطقة البئر الجديد، وأوقفت المتهم الرئيسي و شريكته زوجة الخياط، كشفت يومية الصباح أن

شـــوف تيفي:

بعدما وضعت الشرطة القضائية التابعة لأمن الجديدة يدها على ملف جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها خياط بمنطقة البئر الجديد، وأوقفت المتهم الرئيسي و شريكته زوجة الخياط، كشفت يومية الصباح أن المتهمين الرئيسين مارسا الجنس و أشبعا غريزتهما بعد الجريمة في غرفة مجاورة بمنزل الضحية.

و قالت مصادر اليومية، أن المتهمان انتقلا إلى غرفة أخرى حيث أشبعا غزيرتهما الجنسية قبل أن تمده الزوجة الغادرة بمبلغ 15 ألف درهم إلى حين مرور القضية وفق ما خططا له بنسبتها إلى مجهول.

هــذا وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، انتظروا تفاصيل مثيرة عن هذه القضية التي ذكرت الرأي العام بفاجعة مرداس .