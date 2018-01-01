 وأخيرا..هذا هو مصير الوحش ''مول الطاكسي'' اللي كيخطف البنات وكيغتاصبهم في كازا ﻿
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وأخيرا..هذا هو مصير الوحش ''مول الطاكسي'' اللي كيخطف البنات وكيغتاصبهم في كازا

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 18:18 وأخيرا..هذا هو مصير الوحش مول الطاكسي اللي كيخطف البنات وكيغتاصبهم في كازا | حوادث و حقوق
وأخيرا..هذا هو مصير الوحش ''مول الطاكسي'' اللي كيخطف البنات وكيغتاصبهم في كازا
تمكنت مصلحة الشرطة القضائية الولائية، يومه الإثنين من توقيف المشتبه به ''مول الطاكسي'' المتورط في سرقة واغتصاب ضحاياه من النساء اللائي تم استدراجهن بواسطة سيارة مرسيديس شبيهة بسيارات الأجرة.

''شوف تيفي''

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية الولائية، يومه الإثنين من توقيف المشتبه به ''مول الطاكسي'' المتورط في سرقة واغتصاب ضحاياه من النساء اللائي تم استدراجهن بواسطة سيارة مرسيديس شبيهة بسيارات الأجرة.

وحسب موقع يومية ''الصباح'' فقد أوقف المتهم بمنطقة عين السبع، حيث يجري البحث معه حول مختلف الجرائم التي ارتكبها، كما ينتظر استدعاء الضحايا للتعرف عليه وإنجاز محاضر المواجهة.، مشيرا إلى أن المشتبه به حير رجال الأمن بعد سلسلة الاعتداءات التي ترجمتها شكايات تقدمت بها نسوة، تفيد تعرضهن للاغتصاب أو السرقة تحت التهديد بسلاح أبيض، من قبل شخص يستعمل سيارة أجرة كبيرة الحجم.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت سباقة للكشف عن الخيوط الأولى الخاصة بـ ''مول الطاكسي، والطريقة التي استخدمها رفقة شركيته من أجل اعتراض سبيل فتيات لسرقة ما بحوزتهن قبل الاعتداء عليهن جنسيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرسيديس السرقة الضحية الجريمة طاكسي

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