هذا ما قررته محكمة إسرائيلية اليوم بخصوص الفتاة الفلسطينية ''عهد التميمي'' ﻿

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية الإثنين ليومين على الأقل احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي تظهر في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين.

''شـــوف تيفي''

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية الإثنين ليومين على الأقل احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي تظهر في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين.

وفي هذا الصدد تم تمديد اعتقال التميمي حتى الأربعاء لمنح محكمة عوفر العسكرية وقتا لتقرر إن كان سيتم إطلاق سراحها بكفالة إلى حين بدء محاكمتها، ويسعى الادعاء العسكري احتجاز الفتاة حتى انتهاء محاكمتها، ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة للتميمي أوائل الشهر الجاري، وخلال جلسة محاكمتها، قالت محاميتها غابي لاسكي أن استمرار احتجازها يشكل خرقا للمعاهدات الدولية كونها قاصرة.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية، وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن سنوات عدة، واقتربت عهد وقريبتها نور من جنديين يستندان إلى جدار في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وراحتا تدفعانهما قبل أن تقوما بركلهما وصفعهما وتوجيه لكمات لهما.