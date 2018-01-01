عاجل..ممثل النيابة العامة يكشف حقائق تظهر لأول مرة حول جريمة البرلماني مرداس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدتها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن ممثل النيابة العامة، قام بالمرافعة قبل لحظات، وتطرق للعديد من النقاط الخاصة بجريمة قتل البرلماني مرداس منذ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدتها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن ممثل النيابة العامة، قام بالمرافعة قبل لحظات، وتطرق للعديد من النقاط الخاصة بجريمة قتل البرلماني مرداس منذ البداية حتى إيقاف جميع المتورطين.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن الجريمة تدخل ضمن الجريمة العادية كباقي الجرائم ولا يمكن تصنيفها بالمنظمة أو الإرهابية، إلا أن هوية الضحية، جعلها تكتسي أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام في البداية، كانت موجهة إلى "خنجر" بسبب العداوة التي بينه وبين مرداس، حيث تم إيقافه قبل أن يتم الإفراج عنه، بعد أن قامت الفرق الولائية والعناصر الأمنية والشرطة التقنية بمراقبة المكالمات الهاتفية، ما مكنها من التعرف إلى هوية الشخص الذي اكترى سيارة "داسيا"، وبعد التحقيق معه اعترف بهوية جميع شركائه.

وأبرز ممثل النيابة العامة أن التحريات مكنت من حجز السلاح الناري الذي أخضع للخبرة والتي أكدت استخدامه في قتل مرداس الذي أخضع للتشريح الطبي، مشيرا إلى أن "وفاء" أرملة الضحية، أنكرت في البداية علاقتها بالجريمة، إلا أن اعترافات المتورط الرئيسي أكدت ارتباطها بالجريمة، وهو نفس ما قام به "حمزة" الذي ادعى عدم علمه بخطة خاله بالرغم من فراره إلى تركيا وعمله على إخفاء أرقام السيارة ليلة الواقعة.

وأكد ممثل النيابة العامة تورط مشتري في ارتكاب الجريمة، حيث قام باقتناء شرائح اتصالات والتي استخدمها في التواصل مع "وفاء"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة، اتصلت بابنتها، وطلبت منها الحديث مع والدها الضحية حتى يحضر لمنزل الأسرة، ما مكن من مشتري من التربص به.

أما بخصوص "الشوافة"، فقد أكد ممثل النيابة العامة بأنها كانت على علم بالعلاقة التي تجمع بين مشتري وصديقتها "وفاء" وعلى علم بالجريمة لكنها لم تقدم يد المساعدة إلى الضابطة القضائية، طالبا بإصدار عقوبة المؤبد في حقها والإعدام في حق المتابعين الثلاثة.